Graz soll jetzt zur „Klimahauptstadt“ werden

„Everyday for future“, also jeder Tag für die Zukunft - unter diesem Motto bündeln jetzt Land und Landeshauptstadt die Kräfte. Und so wird der Klima-Innovationstopf von Graz auf 60 Millionen Euro verdoppelt. Damit soll die Murmetropole in den nächsten Jahren zur „Klima-Innovationsstadt“ Nummer eins werden.