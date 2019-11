Haare anzünden als „Abreibung“

Die Täter: alkoholisiert. Das Opfer: betrunken. Zeltfest halt in Traisen. Die Burschen wollten dem Mann zuerst helfen, doch in seinem Rausch sei er „grantig“ geworden und hätte sie beschimpft. Da wurden sie auch grantig - und wollten ihm eine „Abreibung verpassen“. Warum man auf die Idee mit dem Haareanzünden gekommen ist, das weiß man in der Runde heute nicht mehr so genau. Aber eines wissen sie: „Wir haben aufgehört, weils eh nicht funktioniert hat und weil wir draufgekommen sind, dass es eigentlich falsch ist.“