Wirtschaft gut, aber Pensionsalter zu niedrig

Jemand, der 90 Jahre alt wird, könne nicht mit 60 in Pension gehen. Zwar sei das Antrittsalter auch in Österreich in den vergangenen zehn Jahren angestiegen (bei Frauen auf 61, bei Männern auf 63 ohne Einrechnung der Invaliditätspensionen), im OECD-Schnitt gehen Männer aber mit über 65 und Frauen mit über 63 Jahren in Pension. Davon sind wir noch weit entfernt. In Japan z.B. wird bereits über ein Anheben auf 75 diskutiert, dort haben Frauen jetzt schon eine durchschnittliche Lebenserwartung von 87.