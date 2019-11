Hunderte Kokain-Päckchen an Stränden angespült

In Frankreich wird vor Kokain-Päckchen gewarnt, die an Strände der Atlantikküste angespült werden. Das in Plastik eingepackte Rauschgift sei extrem gefährlich, da es sehr rein sei, sagte der Staatsanwalt der westfranzösischen Stadt Rennes, Philippe Astruc, am Dienstag. Es dürfe auf keinen Fall konsumiert werden.