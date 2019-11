„Krank vor Sorge“

„Wir sind krank vor Sorge. Hossein ist im Iran aufgewachsen und soll jetzt nach Afghanistan, ein Land, in dem er noch nie war, abgeschoben werden. Er hat sich gerade auf die Taufe vorbereitet, in Afghanistan erwartet Hossein der sichere Tod wegen Abfalls vom Islam. Außerdem haben wir ihm Kirchenasyl gewährt“, wird Johannes Steiner, Kurator der evangelischen Pfarrgemeinde, am Freitag in einem Offenen Brief emotional. Ein Abschiebestopp wird gefordert.