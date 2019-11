Rauchverbot: Erste Shisha-Bar ist bereits pleite

Seit 1. November gilt in Österreich ein striktes Rauchverbot in der Gastronomie (siehe auch krone.tv-Reportage oben). Betroffen davon sind auch Shisha-Bars, denen das gesamte Geschäftsmodell wegbricht. Nach einer Woche meldete nun in der Steiermark bereits der erste Betrieb Insolvenz an.