Bei Kontrolle Verkehrsrowdys und Akolenker gefasst

Ein Bosnier (36) raste zudem früh morgens mit 93 km/h durch die Imbergstraße, überholte rechts auf der Busspur einen anderen Lenker und ignorierte bei der Staatsbrücke das rote Licht der Ampel. In der Rainerstraße überfuhr er im Anschluss noch eine Sperrfläche um auf der Gegenfahrbahn erneut einen langsameren Lenker überholen zu können. Die Polizei konnte den Mann stoppen und anzeigen. Er gab an, er sei in Eile.