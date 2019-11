Tiere sagen Danke - „Rosa“

Ihr Besitzer konnte zwar ausfindig gemacht werden, jedoch bestand kein Interesse mehr an dem Tier. „Rosa“ war schwach auf den Beinen und hatte wenig Chancen auf eine Vermittlung. Beim Tierheimfest lernte Claudia aus Patsch die Hündin kennen. Claudia nahm „Rosa“ so oft es ging mit nach Hause und versuchte ihre Freundin zu überreden, die Fellnase zu adoptieren. Mit Erfolg! Im Jänner 2019 durfte sie schließlich für immer in ihr neues wunderbares Zuhause übersiedeln.