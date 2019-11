US-Star will drei Monate nach Geburt zu Olympia

Die US-Fußball-Starspielerin Alex Morgan will trotz ihrer Schwangerschaft an den Olympischen Spielen kommenden Sommer in Tokio teilnehmen. „Es ist mein Ziel, dort zu spielen“, sagte die Co-Kapitänin des Frauen-Weltmeisters am Mittwoch in Los Angeles gegenüber mehreren US-Medien. Die 30-Jährige erwartet im April, also drei Monate vor den Olympischen Spielen, ihr erstes Kind.