München als das Öffi-Vorbild

Die ehemalige Olympiastadt soll als Vorbild für die heimische Bundeshauptstadt und die Regionen in deren Umfeld dienen. Um 3,8 Milliarden Euro setzen die Bayern ein neues Öffi-Konzept um, mit dem die Fahrtzeit für Pendler aus dem Umland um bis zu einer halben Stunde verkürzt werden soll. Vorteil ist, dass die Bürger wohl in Zukunft nicht mehr ins Auto steigen und München keinen täglichen Verkehrskollaps erleidet. Was die Infrastrukturplaner aus München (auch) mitnehmen: „Fehlt nur noch ein passender Verkehrsminister in Wien, der dieses dringende Thema auch angeht und nicht nur Tempo-140-Teststrecken baut.“