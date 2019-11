Senior schlug Räuber mit Gehstock in die Flucht

Am Mittwoch um 19 Uhr lauerten die drei Täter, vermutlich Ausländer, dem 66-Jährigen in der Linzer Fröbelstraße auf und überfielen ihn. Sie konnten ihm Geld aus der Hosentasche stehlen. Mit seinem Gehstock schlug der Senior die Angreifer schließlich in die Flucht, bevor ihm ein Anrainer zur Hilfe kam. Er brachte das Raubopfer in seine Wohnung und verständigte die Polizei.