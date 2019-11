Pfarrwerfen: Feuerwehr fand Toten in Wohnung

7.30 Uhr: In der Gemeinde Pfarrwerfen herrscht bereits hektisches Treiben, viele sind auf dem Weg zur Arbeit. Auch Alexander Sch. sollte sich fertig machen. Er wird im Gasthaus Pfarrwirtin in Dorfwerfen erwartet. Dort verwöhnt der Jungkoch seit der Eröffnung im August die Gaumen der Gäste. Doch aus der Wohnung des ambitionierten Fußballers, der zuletzt für den SC Ikarus Pfarrwerfen kickte, dringt dichter Rauch. Nachbarn alarmieren die Feuerwehr. „Zwei Männer sind sofort mit Atemschutzausrüstung in die Wohnung im ersten Stock vorgedrungen“, schildert der örtliche Feuerwehrkommandant Martin Bergmüller. Das Duo macht einen grausigen Fund: Alexander Sch. liegt leblos am Boden, nur Meter von der Tür entfernt. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er dürfte an den Rauchgasen erstickt sein.