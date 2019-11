Angelina Jolie posiert „nackt“ auf Magazincover

„Einiges durchgemacht“

Auch über ihre Operationen spricht die Schauspielerin in dem Magazin. Sie erklärte: „Mein Körper hat im Laufe des vergangenen Jahrzehnts einiges durchgemacht, ganz besonders in den vergangenen vier Jahren. Ich habe sichtbare und unsichtbare Narben davongetragen. Es ist am schlimmsten, sich mit den unsichtbaren auseinanderzusetzen. Es gibt im Leben viele Wendungen und manchmal wird man dabei verletzt. Jetzt fühle ich aber, dass das Blut wieder in meinen Körper zurückkehrt.“