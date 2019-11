WM-Held Grosso übernimmt Balotelli-Klub Brescia

Der frühere italienische Nationalspieler Fabio Grosso ist neuer Trainer des Fußball-Erstligisten Brescia Calcio. Dies teilte der Serie-A-19. am Dienstag mit. Grosso tritt die Nachfolge von Eugenio Corini an, der nach dem 1:2 bei Hellas Verona am Sonntag freigestellt wurde.