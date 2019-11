Skalpieren und Anschleichen unter Blutsbrüdern

„Bärenkräfte, List und Scharfsinn retten mich!“, sagt Armin Wolf augenzwinkernd zur „Krone“. So entkommt er der brenzligen Situation am Marterpfahl. Der ORF-Journalist tritt am Freitag, 8. November im Stadtsaal Vöcklabruck als Kabarettist auf, trifft „Blutsbrüder“, um Abenteuerliches auf den Spuren von Karl May herzhaft abzuklopfen.