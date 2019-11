Innsbruckerin hilft seit Jahren den Ärmsten

Krone“-Leser Wolfgang Montagnolli aus Innsbruck sieht in seiner Nichte Sandra Eisner seine menschliche Perle. „Jahrelang war Sandra Entwicklungshelferin. Hat geholfen, dort, wo die Not am größten war – in einem Kinderkrankenhaus in Kambodscha, in Mittelamerika, bei Gesundheitsprojekten in Nepal.“