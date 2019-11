Die besten eSportler Europas erobern die City

Die A1 eSports League Austria geht in die nächste Runde! Nach dem epischen eSports Finalevent im Juni im Wiener Gasometer mit mehr als 1300 Besuchern ist es jetzt wieder soweit. Am 9. November dreht sich in der Wiener Gösserhalle alles um die größte eSports Liga Österreichs, League of Legends, Clash Royale und Super Smash Bros. Ultimate. Um 15 Uhr starten die großen Finali der A1 eSports League Austria Season 4.