Innovation optimiert Verbrennung in Heizwerk

In einem Heizwerk in Fuschl am See in Salzburg wurde bereits eine Langzeitevaluierung gemacht: Demnach wurden die Schadstoffemissionen (Kohlenmonoxid, flüchtige organische Verbindungen und Stickoxide, Anm.) „maßgeblich“ verringert, wie es in der Mitteilung hieß. Gleichzeitig wurden 3,8 Prozent des Brennstoffs eingespart. Würde man diese Regelung ab jedem österreichischen Heizwerk einsetzen, könnten dadurch rund 70.000 Tonnen Holz jährlich eingespart werden, errechneten die Projektpartner. Mittlerweile komme das neue Regelungskonzept an drei Biomasse-Feuerungen zur Anwendung.