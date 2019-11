Vor CL-Schlüsselspiel: Lazaro auf der Überholspur

Nach 14 Toren in den letzten zwei Partien (6:1 gegen Wolfsburg, 8:0 gegen Mainz) soll Leipzigs Torfabrik auch in der Champions League auswärts gegen St. Petersburg auf Hochtouren laufen. „Die Gier ist groß, ich hatte bei den Jungs noch nie das Gefühl, dass sie satt sind“, meinte Trainer Julian Nagelsmann über Marcel Sabitzer, Timo Werner & Co. Ex-Salzburger Kevin Kampl ist nach Mandelentzündung wieder bereit.