Marsch: „Punkte sind für uns überlebenswichtig“

„Müssen Tor schützen“

Weg mit den Rechenspielen: Die Bullen werden heute so oder so bedingungslos angreifen! Weil’s in der DNA eingraviert ist, weil die Marsch-Crew beim Endspiel heute ein Ausfahrtsticket in Händen hält: Rang drei und den Wechsel im Frühjahr in die Europa League. Noch liegt man zwei Zähler vorm Belgien-Meister. Spricht also alles für volles Risiko: „Es ist das vierte Spiel in diesem Bewerb, jetzt verstehen wir die Herausforderungen der Königsliga besser. Wir haben daran gearbeitet, unser Tor besser zu schützen“, spielte der US-Coach, der 1983 als Austausch-Student in Argentinien war, seither Maradona-Fan ist, auf neun Gegentore in drei Europacup-Partien an. Angesprochen aufs Thema Aufstieg, sagte er: „Ja, ein Sieg ist dafür überlebenswichtig. Aber man darf mit einem jungen Team nicht an Punkte denken, man muss frei sein.“