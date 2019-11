So gewöhnen Sie sich jetzt das Rauchen ab

Mit einem Raucheranteil von 28 Prozent liegt Österreich im europäischen Vergleich auf Platz 7, gleich hinter Lettland und Polen. Trotz des hohen Raucheraufkommens in Österreich hat sich das Rauchverbot am 01.11.2019 in österreichischen Gastronomiebetrieben durchgesetzt. Während einige die Regelung befürworten, gibt es immer noch massiven Aufruhr der „rauchenden“ Partie. Diese müssen zum Qualmen jetzt das Lokal verlassen und ihre Zigarette im Freien genießen.