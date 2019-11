Rauchen in Lokal endet für 2 Brüder mit Festnahme

Türsteher schreiten ein

Doch nun scheint die Gangart deutlich härter zu werden. Am Sonntag, kurz vor 1 Uhr, kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung im Lokal Chelsea am Lerchenfelder Gürtel. Ein Brüderpaar - österreichische Staatsbürger im Alter von 21 und 25 Jahren - steckte sich in der Bar Zigaretten an. Die Türsteher schritten ein und machten das Duo auf das Rauchverbot aufmerksam. Daraufhin dämpften die Brüder die Glimmstängel zwar aus, als der Security wieder wegging, zündeten sie sie aber wieder an.