Bewaffnete Schlepper kassieren bei Flüchtlingen ab

Die Schilderungen afghanischer Familien in einer Unterbringung im Osten der Türkei schockieren selbst Österreichs erfahrenen Anti-Schlepper-Boss Gerald Tatzgern: „25 Kilometer von der Grenze zur Türkei entfernt, auf iranischem Boden, haben Schlepper ihre Sammelstellen. Mehr als 1000 Euro verlangen die Schleuser für den illegalen Transport.“ Summen, welche aber so oder so gezahlt werden müssen.