Gewinnen Sie Tickets für das große Südsteirerfest!

Erfolg des Festes „macht uns sehr stolz“

Zwei Wochen später steht dann das absolute Highlight an. Am 28. Juni findet das zehnte Südsteirerfest am Besucherzentrum Grottenhof statt. „Unglaublich, wie sich die Veranstaltung entwickelt hat! Als wir angefangen haben, hatten wir wirklich kein Konzept und wollten eigentlich nur ein Fest machen, dass unserer Vorstellungen entspricht. Mittlerweile ist die Veranstaltung extrem gewachsen und über 5.000 Besucher kommen extra aus Deutschland, Schweiz und ganz Österreich in die Südsteiermark. Das macht uns sehr stolz“, so der Veranstalter Julian Gigler.