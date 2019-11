Das Aussehen der Steirer „ist kaum menschlich“

,Aber so ansprechend das Land in seiner Rauheit ist, so wild und entstellt sind die Bewohner in ihrer Erscheinung. Sehr viele von ihnen haben hässlich geschwollene Hälse, Kretins und Taubstumme laufen in jedem Dorf herum. Der allgemeine Anblick der Leute ist der schockierendste, den ich jemals gesehen habe. Man könnte meinen, da dies die große Heerstraße war, über die all die Barbarenvölker in das Römische Reich einfielen, haben sie hier immer den Ausschuss ihrer Armeen zurückgelassen, bevor sie ins Feindesland einmarschierten, und davon könnten die gegenwärtigen Einwohner abstammen. Ihre Kleidung ist kaum europäisch, so wie ihr Aussehen kaum menschlich ist.