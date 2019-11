Euro-Bullen: Salzburg ist Mannschaft des Jahres

Österreichs „Mannschaft des Jahres“ kommt zum dritten Mal in Folge aus dem Fußball, zum zweiten Mal en suite ist es der FC Red Bull Salzburg. Der Meister, Cupsieger und Champions-League-Teilnehmer wurde am Donnerstagabend auf der Lotterien Sporthilfe Gala in Wien geehrt. Die Bullen taugen auch gut als Österreichs Sportdiplomaten: Mittlerweile kennt man den Namen Red Bull Salzburg auf der ganzen Welt.