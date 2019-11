Sie ist Salzburgs erste Beamten-Chefin

Gut Ding braucht Weile! „Ich hab schon viele Dienstjahre auf dem Buckel“, lacht die frisch gebackene Magistratsdirektorin Christine Fuchs. Gleich nach der Matura begann die gebürtige Thalgauerin 1975 in der Vermögensberatung im Rathaus zu arbeiten. Von da an hat sie sich die Karriereleiter hinauf bis an die Spitze gekämpft. Nicht mit Ellenbogen, sondern mit ihrer ruhigen und fokussierten Art. Die schätzt auch Bürgermeister Harald Preuner an ihr: „Sie ist eine Frau, die gut führen kann, und die Bestgeeignetste, um wieder Ruhe hineinzubekommen.“