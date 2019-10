Gelder veruntreut: Hausdurchsuchung beim DFB

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in einem Fall von Untreue, bei dem der Deutsche Fußball-Bund Opfer geworden sein soll. In diesem Zusammenhang habe es am Dienstag vergangener Woche eine Durchsuchungsaktion in der DFB-Geschäftsstelle in Frankfurt gegeben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Dienstag. Konkret gehe es um Beraterverträge, Namen nannte die Sprecherin nicht.