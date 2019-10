Geschützte Krebs-Kolonie verhindert Aushub-Deponie

Verhindert hat die Deponie eine Steinkrebskolonie im geplanten Bereich – an die 3000 Tiere. Diese sind zwar weder in Salzburg noch in Oberösterreich explizit geschützt, stehen aber in Österreich auf der roten Liste und stehen auch EU-weit unter Schutz. „Wir haben an die Möglichkeit einer Umsiedelung gedacht. Diese wäre aber umstritten und bei der Anzahl der Tiere fast unmöglich“, sagt Martin Weinländer, Umweltexperte der Firma Revital, die das Gutachten erstellte.