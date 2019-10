Türken salutieren zum Zittersieg gegen den WAC

Die beiden Teams halten bei vier Zählern, nur einen Punkt davor liegt Leader AS Roma, der wegen eines Last-Minute-Gegentores zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach 1:1 spielte. Der deutsche Club von ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer liegt mit zwei Zählern sieglos am Tabellenende. Für den WAC bietet sich am 7. November (21 Uhr) in der Grazer Merkur Arena die Chance auf Revanche gegen die Türken.