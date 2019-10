Gemeinderat zieht Schlussstrich bei Obus-Posse

Die Entscheidung der Stadt hätte eigentlich schon früher gefällt werden sollen, da sind allerdings die Bewohner der Birkensiedlung dazwischen gegrätscht. Ihre Kritik: Sie wurden übergangen, hätten keine Informationen erhalten und würden wesentlich benachteiligt. Denn künftig wird die Station in der Birkensiedlung nur noch von jedem zweiten 5er-Obus angefahren, an Sonn- und Feiertagen sowie in der Nacht gar nicht mehr. Stattdessen müssen die Bewohner auf die neue Haltestelle Weidenstraße, die 180 Meter weiter an der Berchtesgadner Straße liegt, ausweichen – ein Umweg und ein Sicherheitsrisiko, bemängeln die Anrainer, da sie dafür die Straße überqueren müssen.