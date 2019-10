„Gudenus wusste, dass die ,Nichte‘ nicht echt ist“

Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus soll schon Monate, bevor es zum folgenschweren Treffen in einer Finca auf Ibiza kam, vor einer Falle gewarnt worden sein. Ein in Oligarchenkreisen und in der FPÖ vernetzter Geschäftsmann habe Gudenus mitgeteilt, dass die vermeintliche Oligarchennichte eine falsche Identität verwende. Gudenus habe die Warnung aber ignoriert, behauptete der Informant nun auch gegenüber der SOKO Ibiza.