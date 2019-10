„He is back“ war gestern, jetzt heißt es: „She is back.“ Mit „Terminator: Dark Fate“ erfährt die legendäre Actionreihe, die Arnold Schwarzenegger einst zum Weltstar machte, eine ziemlich bombastische Fortsetzung. Allen voran darf US-Schauspielerin Linda Hamilton wieder in die ikonische Rolle der Sarah Connor schlüpfen. An der Seite von Arnie kämpft sie wieder gegen Maschinen.