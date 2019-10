Österreichs Karateka mitten im Krisengebiet Chile

Eines gleich vorweg: Unsere Sportler befinden sich derzeit nicht in Gefahr. „Wir wohnen außerhalb der Stadt, die Unruhen sind hier nicht zu spüren“, sagt Trainer Daniel Devigili. Der Leiter des Heeressportzentrums in Vorarlberg hat aber sehr wohl vieles mitbekommen. „Ich war in Santiago, habe die kriegsähnlichen Zustände miterlebt. Wenn das so bleibt, werden wir wieder heimfliegen!“