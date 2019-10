Grüne wollen „Nummerntaferl“ für alle Polizisten

Kennzeichnungspflicht in Europa

In anderen EU-Ländern ist das aber bereits gelebte Praxis. Darum könnte das Vorhaben der Grünen auch bereits in der kommenden Legislaturperiode zur Abstimmung kommen. Bei Frankreichs Polizei etwa sind Beamte zum Tragen eine Identifikationskarte verpflichtet, in Belgien tragen Angehörige aller Polizeieinheiten ein Schild mit ihrem Nachnamen, ihrer Dienststelle und ihrem Dienstgrad an der Uniform. Bei den Kollegen in Italien sind alle mit einer Identifikationsnummer ausgestattet.