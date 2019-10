Dirigent Junuzovic: „... sonst fressen sie uns“

Genau, auch meine Körpersprache ändert sich dadurch. Ich fühle mich wohl, kriege diese Automatismen immer mehr und kann das spielen, was mir am meisten Spaß macht. Die Position weiter außen war auch okay, aber du bist mehr auf der Seite, gehst andere Wege. Meine besten Leistungen habe ich jedoch im Zentrum abgerufen - auch hier in Salzburg. Ich habe meine Aufgaben verinnerlicht, weiß, was ich zu tun habe, und kann so noch mehr Präsenz zeigen, mehr reden, Kommandos geben.