Spezial-Aluminium für Akkus und Flugzeuge entdeckt

Material „wächst“ aus einer Alu-Flüssigkeit

Für die Studie stellte Lidija Rafailovic vom Kompetenzzentrum für elektrochemische Oberflächentechnologie (CEST) in Wiener Neustadt dünne Aluminium-Schichten in einem galvanischen Verfahren elektrochemisch her. Das Material wächst dabei Atom um Atom aus einer Flüssigkeit mit Aluminiumsalz. Im Anschluss wurde das Material mit modernsten elektronenmikroskopischen Methoden in atomarer Auflösung untersucht. „Wir waren völlig überrascht, in diesen Schichten eine so hohe Zwillingsdichte zu finden“, sagte Gammer.