Marsch „fesselt“ Bullen vor Napoli ans TV-Gerät

Salzburg hat in jüngster Zeit einige Anfangsphasen verschlafen: gegen WAC, LASK, in Liverpool und jüngst am Samstag auch in Graz, stets kombiniert mit einem Rückstand. Damit Haaland - das genesene Tor-Monster stand gegen Sturm erstmals seit einem Monat wieder in der Startelf - beim dritten Match in der Königsklassen-Gruppe E gegen Italiens Topklub Napoli gleich ab der ersten Minuten voll da ist, fesselt Trainer Jesse Marsch seine Crew kurzerhand ans TV-Gerät.