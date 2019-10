Oberwart muss kämpfen, Wels unterliegt Aufsteiger

Die Oberwart Gunners haben am Samstag in der 4. Runde der Basketball-Bundesliga ihren dritten Sieg gefeiert. Die Burgenländer hatten gegen Schlusslicht Vienna Timberwolves aber hart zu kämpfen, ehe sie sich in der Verlängerung mit 92:90 durchsetzten. Sie schlossen damit zum Spitzenduo Swans Gmunden und Klosterneuburg Dukes auf, die am Sonntag im Schlager in Gmunden aufeinandertreffen.