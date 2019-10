Heute gegen Sturm: Das Tor-Monster ist wieder da!

Während Haaland in der Steiermark wieder durchstarten will, gönnt der Trainer weiteren zwei Super-Scorern eine Verschnaufpause. So kündigte Marsch an, dass Takumi Minamino (14 Torbeteiligungen) und Hee-Chan Hwang (17) kein Startelfticket bekommen. „Sie werden sicher nicht von Beginn an spielen“, stellte der 45-jährige US-Amerikaner klar.