Googles Gesichtserkennung klappt auch mit Toten

Problematisch kann die Gesichtserkennung mit geschlossenen Augen auch werden, wenn der Nutzer eines Smartphones Behördenkontakt hat - zumindest in autoritären Ländern. In Hongkong, wo seit Monaten Hunderttausende Menschen gegen die Annäherung an Festlandchina auf die Straße gehen, gab es in den letzten Monaten beispielsweise Fälle, in denen Polizisten Demonstranten unter Gewaltanwendung dazu nötigten, ihre Smartphones zu entsperren. Die Folge: Demonstranten schalten die biometrischen Entsperrmechanismen ihrer Handys immer öfter ab.