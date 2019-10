Unbesiegter Fötschl muss gehen

Der SAK1914, überlegener Leader in der Regionalliga Salzburg, trennt sich von Erfolgstrainer Andreas Fötschl! Der 46-Jährige sitzt am Freitag gegen Seekirchen letztmals auf der Trainerbank. Interimistisch folgt ihm Roman Wallner nach. Fürs Frühjahr will Boss Christian Christian Schwaiger einen „neuen Reiz“ mit einem neuen Trainer setzen – der Thomas Hofer heißen könnte.