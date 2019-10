Virus „Cutlet Maker“ lässt Bankomaten Geld spucken

Viele Fälle in Nord- und Südamerika sowie Asien

Auch international gibt es viele Fälle. In den USA, Südamerika oder Südostasien sei die Zahl der Vorfälle zuletzt spürbar angestiegen, wissen die Ermittler. Besonders beliebt bei den Bankomat-Hackern sind Automaten von Diebold-Nixdorf, wie sie auch in Österreich in Verwendung sind. Der Bankomathersteller weiß von den Attacken und weist darauf hin, dass auch andere Hersteller im Visier der Hacker seien. Opfer von Jackpotting soll in Deutschland unter anderem die spanische Bank Santander geworden sein.