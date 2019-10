Wald für das Trentino wächst zurzeit in Osttirol

Das Saatgut für den Forstgarten in Nikolsdorf kam allerdings aus dem Trentino. Was die Bäumchen optimal an den künftigen Standort anpasst. Die Kooperation mit den Südtirolern ist eng. Sie lassen Nadelholz-Zapfen in Nikolsdorf „klengen“, also von den Samen befreien. Im Gegenzug werden Eichensamen angekauft.