Kern postet Bild von Che Guevara mit Rolex

In der heißen Debatte rund um Luxusgüter von SPÖ-Politikern hat sich nun auch der ehemalige rote Kanzler Christian Kern öffentlich zu Wort gemeldet. In einem Posting auf Twitter wies er darauf hin, dass einst auch der marxistische Revolutionskämpfer Che Guevara eine „Schweizer Präzisionsuhr“ getragen hatte. In Kerns Posting sieht man ein Bild des Revolutionärs samt Rolex. „Kein Mensch hat deshalb an seinen Motiven und seiner Überzeugung gezweifelt“, schrieb Kern auf Twitter. Allem Anschein nach will er sich damit auf die Seite der SPÖ-Politiker Georg Dornauer und Thomas Drozda stellen, die derzeit wegen ihrer Luxusgüter in der Kritik stehen.