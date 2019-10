Öffi-Offensive mit größerem Busnetz

Frust im Mostviertel: Der Frühbus fährt hier nur selten planmäßig um 6.30 Uhr los, kommt daher oft zu spät am Bahnhof in Amstetten an. Vor allem für Schüler und Pendler, die weiter nach Linz müssen, ein Problem. Das bestätigt der Verkehrsverbund, ortet die Schwierigkeiten bereits in Steinakirchen. Lösen müsse das aber die Postbus GmbH. Die Umstellung von Bahn auf Bus ärgert ja bekanntermaßen auch die Anrainer am Schweinbarther Kreuz im Bezirk Gänserndorf: Sie kritisieren den steigenden Verkehr auf den Straßen - und stellen auch in Frage, dass der Betrieb dadurch billiger wird. Der Zuschuss des Landes stieg nämlich von bisher 800.000 Euro auf knapp 3,6 Millionen an.