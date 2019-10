„Ich bin überzeugt: Landgasthäuser sterben aus“

Klaus Friedl, Gastro-Spartenobmann in der Wirtschaftskammer, befürchtet auch Auswirkungen infolge des generellen Rauchverbots in Lokalen, das am 1. November in Kraft tritt: „Jenen Betrieben, bei denen jetzt noch geraucht werden darf, drohen Umsatzeinbußen von bis zu 15 Prozent.“