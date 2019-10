Stadtseilbahnen als Ergänzung zu den Öffis?

Können Seilbahnen in der Stadt eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr sein? Diese Frage werfen die Salzburger Verkehrstage bei ihrer 17. Auflage von heute, Montag, bis Mittwoch auf. Erste Projekte in Berlin und Toulouse gibt es bereits bzw. sind im Entstehen, in der Stadt Salzburg brachte es diese Idee bisher nur zum wenig ernst genommenen Wahlkampfgag.