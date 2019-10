Schwarz-Grün? Das sagen steirische Politiker

Vertrauen in Werner Kogler

Sandra Krautwaschl, die Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl am 24. November, will keine Prophetin sein, ob die „Ehe-Anbahnungsgespräche“ glücken können: „In dieser Woche wird Werner Kogler ein Sondierungsteam zusammenstellen. Es gilt für uns, wichtige Fragen - zu Umwelt, Klima, Naturschutz und Wirtschaft - in die Gespräche mit der ÖVP einzubringen. Erst dann werden wir feststellen, ob es einen Sinn hat, in Regierungsverhandlungen einzutreten.“