Wolff: „Ohne Niki wäre das nie möglich gewesen“

In der Stunde des Erfolgs dachte auch Toto Wolff an den am 20. Mai verstorbenen Niki Lauda. „Ohne Niki wäre all das nicht möglich gewesen, er hat eine wesentliche Rolle in diesem Team gespielt, er hat immer alle unterstützt, ihnen aber auch Druck gemacht. Er war ganz besonders. Deswegen widmen wir ihm diesen Titel“, sagte der Teamchef und betonte: „Ich frage mich oft, wenn sich uns wieder einmal ein Hindernis entgegenstellt: Was würde wohl Niki jetzt machen?“